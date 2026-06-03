İzmir temsilcisi Göztepe’de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Takımın yıldız isimlerinin başında gelen kaleci Mateusz Lis için Avrupa kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. Polonya temsilcisi Lech Poznan’ın, başarılı kaleciyi kadrosuna katmak adına yoğun mesai harcadığı ifade edilirken, İzmir ekibinin transfer için önemli bir gelir hedeflediği ifade edildi.

Ülkesinden yakın takip!

Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla Göztepe’nin en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Mateusz Lis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Polonya basınında adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme gelen 29 yaşındaki file bekçisine, ülkesinin önemli ekiplerinden Lech Poznan’ın ciddi şekilde ilgi gösterdiği ifade edildi.

Lech Poznan yönetiminin Göztepe ile görüşmelerini devam ettidiği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların oyuncunun bonservisi için yaklaşık 2 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

Kadro yapılanması sürüyor!

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro hedefleyen Göztepe’de transfer çalışmaları da yoğun şekilde sürdürülüyor. İzmir ekibi şu ana kadar Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile yol ayrımına giderken, takımın önemli isimlerinden Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesi ise uzatıldı.

Sezonun en istikrarlı isimlerinden!

Geçtiğimiz sezonda Göztepe formasını tüm kulvarlarda 35 maçta terleyen Mateusz Lis, performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında bulundu. Deneyimli kaleci, 16 maçta kalesini gole kapattı ve takımının savunma direncine önemli bir güç vermiş oldu.