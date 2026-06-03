Hüseyin Demir/Son Mühür Trendyol Süper Lig’de Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen Göztepe Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferde kolları sıvadı. Göz-Göz, forvet hattını güçlendirmek isterken transferde tam gaz çalışmalara devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov ve Sport Rebublic ekibi ile harekete geçen kurmaylar, Bristol City forması giyen 22 yaşındaki Nijerya asıllı İrlandalı santrafor Sinclair Armstrong ile anlaşmaya vardı.

“Amstrong ile prensipte anlaşıldı”

Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı santrfor Sinclair Armstrong’un menajeri şu an İzmir’de Göztepe’mizle son görüşmeleri yapıyor. İki taraf prensipte anlaşamaya vardı. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde resmi açıklamada bulunarak transferi kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Çok yönlü özelliği ve fiziksel üstünlüğü ile dikkat çeken Armstrong bitiriciliği ile ön planda oluyor. Hava toplarında üstün olması, ikili mücadelelerde avantajı dikkat çekiyor.

“Genç forvetin menajeri İzmir’de”

Edinilen bilgilere göre Bulgar teknik adam Stoilov, geçen sezon Romulo’nun boşluğunu bitirici forvetlerle doldurmak istiyor. Kulüp kaynaklarından ulaştığımız bilgiler doğrultusunda Armstrong’un iki gün içinde İzmir’de olması bekleniyor. Göztepeli yöneticiler ile oyuncunun menajeri arasında sıkı pazarlık devam ediyor. İki taraf maddi konularda anlaşırsa resmi sözleşmenin kısa sürede yapılması bekleniyor.

“Transferde sona yaklaşıldı”

Sinclair Armstrong, İngiltere Championship’te 41 maçta toplam 4 gol attı. 1,82 m boyundaki İrlanda Dublin doğumlu santrafor forvet ve ofansif sol hücum hattında görev alıyor. Nijerya asıllı olan genç futbolcu 2003 doğumlu olması dikkat çekiyor. Hızı ve atletizmiyle ön planda olan oyuncu Göz-Göz'ün oyun felsefesine uyum sağlıyor. Göztepe Spor Kulübü’nün transfer politikası doğrultusunda listeye alınan futbolcunun sarı-kırmızılılara gelmesinde sona yaklaşıldı. Genç forvet aynı zamanda İrlanda milli takım altyapı kategorilerinde forma giydi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un oyun sistemine uyum sağlayabilecek oyuncunun performansı merak ediliyor. Göztepeli taraftarlar merakla ve heyecanla transferin sona ermesini bekleniyor.