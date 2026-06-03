Son Mühür - Göztepe’nin genç futbolcusu Arda Okan Kurtulan’ın, çok yüksek bir teklif gelmediği sürece takımda kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un genç oyuncuyu gelecek sezonun önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtilirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve bazı Avrupa kulüplerinin yaptığı girişimlerin ise şu ana kadar yönetimi tatmin etmediği kaydedildi.

Performansıyla dikkat çekti

Göztepe, genç futbolcusu Arda Okan Kurtulan için 15 milyon Euro’nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Başta sağ bek olmak üzere birçok bölgede görev alabilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sergilediği mücadeleci performans ve hücum katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Yönetimin, Arda Okan konusunda kararlı bir tutum sergilediği öğrenilirken, genç futbolcu geride kalan sezonda çıktığı 32 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç yeteneğin geleceği, Türk futbolunda merak konusu oldu.