Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken iki genç oyuncunun transferinde sona yaklaştı. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılıların, Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu ile İsveç temsilcisi Lunds BK’da oynayan Filip Akdemir’i kadrosuna katmak için önemli mesafe aldığı öğrenildi.

Ali Habeşoğlu için pazarlık sürüyor

Göztepe yönetiminin, Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcü Ali Habeşoğlu için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edilirken, transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği kaydedildi. Türkiye U21 Millî Futbol Takımı formasını da giyen genç oyuncunun transferiyle RAMS Başakşehir’in de ilgilendiği aktarıldı. Geçen sezon Bodrum FK formasıyla 41 maçta görev yapan Ali, 12 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Filip Akdemir dikkat çekti

İsveç’te yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Filip Akdemir ise kariyerini Lunds BK’da sürdürüyor. Devam eden İsveç 1. Lig sezonunda 9 maçta forma giyen genç futbolcu, attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti. Göztepe yönetiminin, potansiyeli yüksek oyunculara yönelme politikası kapsamında Filip transferini de kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.