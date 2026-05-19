İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Yapılan karşılıklı açıklamalar ve eleştiriler ise gerilimin dozunu artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. AK Partili Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Bşaknı Cemil Tugay'ı hedef aldı.

"Gün geçtikçe siyasi mevzisini kaybetmeye başladı!"

Sert sözlerle Başkan Tugay'a yüklenen Saygılı, "Sayın Cemil Tugay, gün geçtikçe siyasi mevzisini kaybetmeye, CHP’ye hakim olan zehirli bir siyaset dilini kullanmaya, gerçeklerle arası açılan bir mental zemine doğru kaymaya başladı.

Anlaşılan o ki çıktığın her kürsüde, bulduğun her mikrofonda AK Parti hükümetine ve AK Partili isimlere sert muhalefet etmelisin talimatını alan Sayın Tugay’ın siyasi savrulması kendisi adına çok üzücü. İzmir içinse değişen bir şey yok. Zira yine proje yok, eser yok, hizmet yok.

İzmir’e parmak sallayarak başlanan siyasal çürüme son hız devam ediyor.

Sayın Tugay’ın gerçeklikten kopuk, hayali siyasi dünyasından süzülen hezeyanlara biraz cevap verelim.

- AK Parti’yi gençler üzerinden eleştirmek sizin ve partinizin haddi değildir. AK Parti’nin sadece gençlik kollarının üye sayısı CHP’nin tüm üye sayısından fazladır. Gençlerin teveccühü sizin algı evreninizin epey dışında kalmış.

- Erken seçim hülyalarınız bir başka bahara kalacak. Zira CHP’nin seçimle ilgili tek rolü AK Parti karşısında kaybetmektir. Seçim kararı korsan kürsülerden değil milletin meclisinden çıkar.

- Türkiye’de nefes almanın bile zorlaştığı bir iklimden bahsediyorsunuz. Her gün bir meydanda miting yapan, yandaş medyasında ağzından hakarete varan sözde eleştiriler yapmaktan imtina etmeyen genel başkanınız nefes alamadığı bir iklimde mi bu çalışmaları yapabiliyor?

- Sayın Tugay, kürsülerde siyasetinizin balansını dağıtıyorsunuz, kameralar hâletiruhiyenizi bozuyor. Siz iyisi mi size dikte edileni değil, işinizi yapın. İzmir’e eser ve hizmet siyasetiyle değer katın." ifadelerini kullandı.