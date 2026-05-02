Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken, heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta heyecanı yaşanamaya devam ederken, nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Geçen hafta Antalyaspor karşısında galibiyet alarak hasrete son veren İzmir ekibi Göztepe, Papara Park Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Trabzonspor'un konuğu oldu. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadele beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

İlk 11'ler!

Trabzonspor: Onana, Salih, Chibuike, Mustafa, Pina, Folkarelli, Ozan, Bouchouari, Muci, Augusto, Onuachu.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan.

Göztepe, uzatmalarda yıkıldı!

Göztepe'nin mücadeledeki tek golü, 32. dakikada takımın golcü ismi Juan'dan geldi. Juan yaptığı vuruşla, Trabzonspor kalecisi Andre Onana'yı çaresiz bıraktı. Trabzonspor'un golü ise, mücadelenin 90+3. dakikasında Umut Nayir'den geldi.

Trabzonspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bordo mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Göztepe puanını 52 yaptı!

İzmir ekibi Göztepe, Trabzon deplasmanından aldığı bu beraberlikle birlikte puanını 52'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 66 puanla 3. sırada kaldı.