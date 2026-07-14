Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, ihracat yasaklarıyla boğuşan beyaz et üretiminin yanı sıra, kırmızı ette yaşandığı söylenen gerilemelerle ilgili Son Mühür’e konuşarak, üretim bağlamında ciddi bir düşüşün olduğunu açıkladı.

Melih Şenkara: Beyaz ette düşüş olması normal

Beyaz et sektöründe yaşanan ihracat kısıtlamalarının üreticilere yönelik etkisine değinen İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, “İhracat kısıtlamasından dolayı düşüş olması normal lakin iç piyasadaki üretim ve tüketim ile ilgili sorun yaratacak, ciddi bir düşüş yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaz ayının gelişi kırmızı eti vurdu

Özellikle kırmızı et piyasası ile ilgili sosyal medyaya yansıyan bilgileri de değerlendiren Şenkara, üretimde yaşanan gerilemenin temel sebeplerinin yaz ayının gelmesi ve kurban bayramının yakın zamanda yaşanması olduğunun altını çizerek, “Kırmızı et ile ilgili bir düşüş var ancak bunun temel sebebinin özellikle yaz ayının gelmesi kurban bayramının geçmesi şeklinde yorumluyoruz” dedi.

“Üretciye teşvik verilmeli”

Son olarak, üreticilere teşvik verilmesinin hayati bir önem taşıdığını aktaran Başkan Melih Şenkara, ekonomideki enflasyonist ortamın olumsuz etkileriyle boğuştuklarını vurgulayarak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Üretim bağlamında bir düşüşün olduğu doğru bunun sebebi ithalat ile yapılan regülasyondur. Üretici kendi açısından bu konuda haklı sonuçta herkes ticareti para kazanmak için yapıyor. Enflasyonist ortamlarda olduğumuz için bunun zorlukları ne yazık ki yaşanıyor. Bu konuda aksaklıkların ve problemlerin olmaması için üreticilere teşvik verilmesi gerekiyor”