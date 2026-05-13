Trendyol Süper Lig'de heyecan yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonu oynanacak maçlar ligin bu sezonki son maçları olacak olup, yeni sezon öncesi uzun bir araya gelecek. İzmir ekibi Göztepe, son hafta öncesi 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Son hafta mücadelesinde Samsunspor'a konuk olacak olan sarı kırmızılı İzmir ekibi, bu maça da galibiyet parolasıyla çıkacak.

Göztepe, teknik direktör Stanimşr Stolilov yönetiminde Urla'da antrenmanlarını sürdürürken Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'den teknik direktör Stanimir Stoilov'a anlamlı bir hediye geldi.

Forma takdim edildi!

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte Göztepe'nin başında 100. maçına çıkan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a, sportif direktör Ivan Mance tarafından 100 ve Stoilov'un isminin yazılı olduğu bir forma takdim edildi. Göztepe resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte takımımızın başındaki 100. resmi maçına çıkan Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov’a, bu özel maç anısına şanlı formamız Sportif Direktörümüz Ivan Mance tarafından takdim edildi.

Ailemize kattığı değerler, bugüne kadar gösterdiği ve gelecekte de göstereceğine inandığımız başarılar için Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.