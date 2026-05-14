Trabzonspor, 78’inci dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından uzatmalarda Muçi’nin kaydettiği golle maçı 2-1 kazanarak Göztepe cephesini sevindirdi. Avrupa hedefi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, ilk olarak cumartesi günü Samsunspor deplasmanında galip gelerek ligi 5’inci sırada bitirmeyi hedefliyor. Daha sonra gözler, 22 Mayıs’ta Antalya’da oynanacak Trabzonspor - Konyaspor Türkiye Kupası finaline çevrilecek. Göztepe’nin ligi 5’inci tamamlaması ve Trabzonspor’un kupayı kazanması halinde İzmir temsilcisi, 56 yıl sonra UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı elde edecek.

100 numaralı Göztepe forması hediyesi

Göztepe’nde geçen hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasıyla 100’üncü resmi maçına çıkan teknik direktör Stanimir Stoilov için özel bir kutlama yapıldı. Sportif direktör Ivan Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından deneyimli çalıştırıcıya isminin yer aldığı 100 numaralı Göztepe formasını takdim etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte takımımızın başındaki 100'üncü maçına çıkan teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'a bu özel maç anısına şanlı formamız sportif direktörümüz Ivan Mance tarafından takdim edildi. Ailemize kattığı değerler, bugüne kadar gösterdiği ve gelecekte de göstereceğine inandığımız başarılar için teknik direktörümüz Stanilir Stoilov'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz"