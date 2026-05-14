Göztepe SK’da taraftarlar bir ilki yaşayacak. Geri sayım başlarken, Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadı’nda ilk konseri semtte yetişmiş olan ünlü rapçi Gazapizm verecek. 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü ünlü rapçi Gazapizm, unutulmaz bir deneyim yaşatacak. İzmir halkı ve Göztepeli taraftarlar Gazapizm'in eşsiz konseriyle buluşmak için gün sayarken, ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

"Bu sahneye çıkmak en büyük hayallerimden biriydi!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gazapizm, "Ben Gazapizm. Taraftarı olduğum Göztepe’nin sahasında, mahallemizde sizlerle buluşuyorum. Gürsel Aksel’de bu sahneye çıkmak benim en büyük hayallerimden biriydi.

Ülkenin dört bir yanından gelecek dinleyicilerimizin haberlerini alıyoruz. İstanbul’dan yola çıkacak büyük bir konvoy hazırlığının olduğunu gördük ve biz de İzmir’de hep birlikte karşılamaya karar verdik. Diğer şehirlerden gelecek arkadaşlarımız yolda bu konvoyla birleşip İzmir’e, evimize hep beraber gelebilirler.

Konser saatimizi daha önce 21:00 olarak açıklamıştık. Ancak o gün 55 yıl sonra Avrupa’ya gidiş biletini hazırlayan Samsunspor-Göztepe’mizin maçı var. Yayıncı kuruluşla iletişim halindeyiz; karşılaşmayı stadyum ekranlarından hep beraber izleyeceğiz ardından da 21:45 itibariyle konserimiz başlayacaktır.

Sahnede bize Rıza Kocaoğlu, Iraz Yıldız, Zeynep Bastık ve Melike Şahin eşlik edecek. Ayrıca birçok sürprizimiz olacaktır.

Bir diğer haberimiz ise; yeni şarkımız ‘Amazon’, 14 Mayıs 23.59’da sizlerle buluşacak.

Konsere gelmeden önce ilk kez bu şarkıyı dinlemiş olacaksınız ve bu şarkının lansmanını konserde hep birlikte yapacağız.

Son olarak; bu gece sadece Göztepeliler için değil. Bu gece; aynı duyguyu paylaşan, aynı şarkılarda buluşan ve aynı sofraya oturmayı unutmamış herkes içindir.

16 Mayıs’ta, mahallemizin tam ortasında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.