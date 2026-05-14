Trendyol Süper Lig’de kritik bir viraja giren Samsunspor, deplasmanda oynayacağı zorlu Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde organize edilen antrenman, yaklaşık 70 dakika sürdü. Alman teknik adamın saha içerisindeki hırslı ve disiplinli yapısı antrenmanın geneline de doğrudan yansıdı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, yeşil sahaya adım atar atmaz kondisyoner eşliğinde gerçekleştirilen ve nabzı kademeli olarak artıran dinamik bir ısınma programıyla idmana başladı. Sakatlık riskini en aza indirmek amacıyla yapılan esneme hareketlerinin ardından, takım halinde dar alanda rondo (top kapma ve pas kaçırma) çalışmalarına geçildi. Futbolcuların bu istasyonda oldukça neşeli ancak bir o kadar da konsantre oldukları gözlendi.

Göztepe karşısında deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan Samsunspor’da, antrenmanın son bölümü şut çalışmalarına ayrıldı. Kanatlardan yapılan ortalara bitirici vuruşlar üzerinde durulurken, kaleciler de kurtarışlarıyla göz doldurdu. Antrenman boyunca teknik direktör Thorsten Fink ve yardımcılarının oyuncularla birebir ilgilenmesi, adeta her futbolcuya özel terapi uygulaması dikkatlerden kaçmadı.

Son prova yarın

Karadeniz ekibi, İzmir temsilcisi Göztepe ile oynayacağı kritik müsabakanın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı taktik ağırlıklı son antrenmanla noktalayacak ve ardından maç saati beklemek üzere kampa girecek.