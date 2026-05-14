Göztepe Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi son maçında, Süper Lig hedefi yolunda hayati bir sınav vermeye hazırlanıyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, saat 19.00’da hava atışıyla başlayacak. Serideki 1-1’lik eşitliği bozmak ve adını finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, galip gelmesi durumunda tarihi bir eşiği geride bırakacak. İzmir temsilcisi rakibini mağlup etmeyi başarırsa, tam 23 yıllık bir hasrete son verme yolunda dev bir adım atarak, en son 2003 yılında mücadele ettiği Süper Lig’e geri dönmek için final biletini cebine koyacak.

Taraftarlar final müjdesi bekliyor

Play-off heyecanına çeyrek finalde OGM Ormanspor karşısında başlayan Göz-Göz, her iki maçı da uzatma periyotları sonunda kazanarak büyük bir direnç örneği sergilemiş ve adını yarı finale yazdırmıştı. Bu akşamki zorlu Bandırma deplasmanından zaferle çıkılması halinde Göztepe, final serisinde Gaziantep Basketbol ile Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinden gelecek olan galiple şampiyonluk mücadelesi verecek. Toplamda 3 galibiyete ulaşan tarafın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı final serisi öncesi, camia tamamen Bandırma’dan gelecek galibiyet haberine kilitlenmiş durumda. Göztepe yönetimi ve taraftarlar, takımlarının çeyrek finaldeki o geri dönüş ruhunu sahaya yansıtarak İzmir’e final müjdesiyle dönmesini bekliyor.