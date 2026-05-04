Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ticaretin nabzını tutan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verildi.

Genel kurula katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, esnafın yalnızca ekonomik bir güç değil, toplumun birleştirici gücü olduğunun altını çizdi.

"Esnaf sokağın vicdanıdır"

Toplantının yalnızca kongre süreci olmadığını, İzmir esnafının sorunlarını ve gelecek hedeflerini yerinde dinlemek için bir araya geldiklerini belirten Kasapoğlu, “Bu Birlik, esnaf ve sanatkarımızın en güçlü şekilde dayanışmasını sembolize ediyor.

Esnafımız sadece ticaret yapmıyor bu şehrin kardeşliğini, bu şehrin birliğini, bu şehrin beraberliğini bugünlere getiren önemli bir fikri ifade ediyor.

Ben bu toplantı vesilesiyle tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerimizi, geçmişten bugüne kadar görev yapmış değerli yöneticileri şükran, minnet ve saygıyla selamlıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın esnafa dair bir ifadesi var ; “Esnaf, sadece alıp satan, sadece ticaret yapan kişi değildir.

Esnaf; sokağın vicdanıdır, mahallenin ağabeyidir, ablasıdır. Esnaf, o mahallenin adeta manevi muhafızıdır.” ifadelerini kullandı.

"Esnafımız ahlakı sembolize ediyor"

Konuşmasında esnaflık kültürünün tarihsel geçmişine ve etik ilkelerinden bahseden Dr. Kasapoğlu, “Bizim medeniyetimizde esnaflık, köklerini doğrudan Ahilik teşkilatından alır.

Ahilik; dürüstlüğün, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve helal rızkın sembolüdür. Sabah dükkanını açarken “Bismillah” diyerek kepengini kaldırır, siftah yaptıktan sonra komşusu da kazansın diye müşterisini komşuya yönlendirir.

İşte esnafımız bugün bu ahlakı sembolize ediyor. Bizim esnafımız, yalnızca mal satmaz; dert dinler, yol gösterir, rehberlik eder, gerekirse cebindeki son kuruşu komşusuyla paylaşır.

Esnaf ve sanatkarımız, bu toplumun ahlak pusulasıdır, yol göstericisidir, toplumsal huzurumuzun, iktisadi hayatımızın en güçlü taşıdır, çimentosudur." dedi.

"Her daim sizlerle beraberiz"

Dr. Kasapoğlu, esnafın yalnızca sandık dönemlerinde değil, her an yanlarında oldukları bir yol arkadaşı olduğunu söyleyerek,

“Bizler esnaf ve sanatkarlarımızı sadece seçim zamanı hatırlanacak bir kitle olarak asla görmüyoruz. Her daim sizlerle beraberiz. Nerede esnafımızın derdi varsa onu çözmek, onunla birlikte geleceği inşa etmek için beraberiz.” dedi.

"Esnafımızı ayrıştırmayacağız"

Toplumun hiçbir kesimini ayrım gözetmediklerini belirten Kasapoğlu, “O yüzden hiçbir vatandaşımızı, hiçbir ferdi birbirinden ayırmadığımız gibi, esnafımızı da kategorize etmedik ve kategorize etmeyeceğiz.

Esnafımızı ayrıştıranlara, tepeden bakanlara ve hakir görenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Kılığıyla kıyafetiyle inancıyla ideolojisiyle hiçbir zaman esnafımızı ayrıştırmadık, ayrıştırmayacağız.” mesajını verdi.

"Bizim kitabımızda ayrıştırmak yok"

Emeğin ve alın terinin kıyafetle değerlendirilemeyeceğini belirten Kasapoğlu şu sözleri kullandı; “Ütülü ceket de giyse, gömlek de giyse, tulumunu da giyse her bir esnafımız, sanatkarımız özverisiyle, gayretiyle, alın teriyle başımızın tacıdır. Bizim kitabımızda ayrıştırmak yok. Kucaklamak var, kapsamak var, birleştirmek var, bütünleştirmek var.”

"Sizinle birlikte dertleşmeye devam edeceğiz"

Konuşmasının bitiminde sahada olmayı sürdüreceklerini söyleyen Dr. Kasapoğlu, “Esnaf ve sanatkarımız feraset, gayret, emek, üretim sahibidir. İşte bu yönleriyle geleceğin daha aydınlık ve güçlü Türkiye’si Esnaf ve Sanatkarımızla yükselecektir.

Bugüne kadar nasıl kuru laf siyasetinden demagojiden, ideolojik ayrıştırmadan uzak durduysak, elitist anlayışla milletimize, halkımıza, sanayicimize esnaf ve sanatkarımıza tepeden bakmadıysak, bundan sonra da çarşıda pazarda ekmek teknelerinizde sizinle birlikte olmaya, dertleşmeye, muhabbete devam edeceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.