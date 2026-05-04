Yaz mevsiminin yaklaşması ve Kurban Bayramı takviminin netleşmesiyle birlikte, kamu ve özel sektör çalışanları tatil planları için erkenden harekete geçti. Resmi takvime göre 5,5 gün süren tatilin, idari izin formülüyle 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı Türkiye'nin en çok konuştuğu gündem maddesi haline geldi. "Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?" sorusunun yanıtı merakla beklenirken, "Bayram tatili uzatıldı mı?" araştırmaları da giderek hız kazandı. Vatandaşlar, tatili memleketinde ya da sahil beldelerinde geçirmek için Kabine Toplantısı'ndan gelecek nihai karara kilitlendi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, MEVCUT TAKVİM NASIL?

Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. 26 Mayıs Salı günü ise yarım günlük arife mesaisini kapsıyor. Resmi takvime bakıldığında Kurban Bayramı tatili şu an için 5,5 gün olarak hesaplandı.

Takvime göre; 26 Mayıs Salı yarım gün, 27 Mayıs Çarşamba bayramın 1. günü, 28 Mayıs Perşembe 2. günü, 29 Mayıs Cuma 3. günü ve 30 Mayıs Cumartesi bayramın son günü olarak kutlanacak. Tatilin hafta sonuyla iç içe geçmesi planları daraltırken, çalışanlar daha uzun süreli alternatif izin formüllerine odaklandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILDI MI?

Vatandaşın en çok araştırdığı "Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?" sorusu henüz resmi bir karara bağlanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar, tatilciler için büyük bir umut ışığı yaktı. Mevcut senaryolara göre; 25 Mayıs Pazartesi gününün tam gün, 26 Mayıs Salı arife gününün de yarım gün idari izin kapsamına alınması masada. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde bayram izni önceki hafta sonuyla birleşecek ve toplam tatil süresi kesintisiz 9 güne çıkacak.

KABİNE TOPLANTISI BEKLENİYOR: BAYRAM TATİLİ KARARI ÇIKTI MI?

Milyonların heyecanla beklediği 9 günlük tatil kararı için gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatil süresinin en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Toplantı bitiminde yapılacak resmi açıklamayla birlikte Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmadığı kesinleşecek ve milyonlarca vatandaşın tatil planı netlik kazanacak.