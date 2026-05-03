Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde Göztepe, OGM Ormanspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı. İlk maçı iki uzatma sonunda kazanan ekip, rövanş karşılaşmasını da dört uzatma sonucunda 121-119 kazandı. Toplam altı uzatmaya sahne olan bu zorlu serinin ardından sarı-kırmızılı takım büyük bir sevinç yaşadı.

23 yıl sonra bir ilk

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Göztepe, 23 yıllık aranın ardından bu hedefe bir adım daha yaklaştı. Yarı final turundaki rakip, TED Ankara Kolejliler'i 2-0 ile geçen Parmos Bordo BK oldu. Normal sezonu şampiyon Çayırova Belediyespor'un ardından ikinci sırada bitiren Bandırma temsilcisi, serinin ilk maçına ev sahipliği yapacak.

İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı ise İzmir'de oynanacak. Gerekirse üçüncü maç Bandırma'da yapılacak.

İki takım normal sezonda birer kez birbirine üstünlük kurdu. Göztepe ilk haftada sahasında 77-70 kazanırken, rövanş maçından 103-67 mağlup ayrıldı. Göztepe Antrenörü Nehir Berk, 60 dakika süren maçın ardından taraftarların desteğiyle ayakta kaldıklarını belirtti ve sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.