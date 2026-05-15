Aliağa Belediyesi Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahar Şenliği, yoğun katılıma sahne oldu. Alia Park Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük ilgi topladı.

Öğrencileri yalnız bırakmadılar!

Şenliğe; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

Şiirlerden dans gösterilerine...

Program çerçevesinde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Güneş Çakır tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenci Mihra Zara Bayram’ın seslendirmiş olduğu “Sevgiyle Aşılır” adlı şiir izleyenlerden alkış topladı. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan ritim gösterileri, rock oyun performansı, kurdele gösterisi, dans gösterileri, koro dinletileri ve çeşitli sahne etkinlikleri şenliğin coşkusunu artırdı.

Başkan Acar’a anlamlı hediye!

Program sonunda öğrenci Emine Özer’in hazırladığı resim, Başkan Serkan Acar’a takdim edildi. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, Aliağa Belediyesi Alia Atlı Spor Kulübü sporcularının gerçekleştirdiği atlı jimnastik gösterisiyle son buldu.

Etkinlikte konuşan Başkan Serkan Acar, merkezde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Merkezde 220 çocuğa eğitim verildiği Acar tarafından belirtilirken, eğitimcilerin yıl boyunca yaklaşık 15 bin seans gerçekleştirdiğini söyledi. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığının altını çizen Acar, öğrencilerin sportif alanlarda da önemli başarılar elde ettiğinin altını çizdi.

Türkiye Şampiyonası Aliağa’da gerçekleştirilecek!

Başkan Acar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle 11 Haziran’da Aliağa’da Türkiye Şampiyonası düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

