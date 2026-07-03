Türkiye'nin çeşitli illerinde uzun yıllar boyunca binlerce öğrenci yetiştiren matematik öğretmeni Davut Kasar (56), meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. Kasar için son 10 yıldır görev yaptığı İzmir Fen Lisesinde okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından gizli bir uğurlama töreni organize edildi. Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrencinin yoğun alkışları eşliğinde alana giren deneyimli öğretmen, bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Tören sonunda Okul Müdürü Mahmut Yıldız, emekliye ayrılan Davut Kasar'a okula katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

"Öğretmenliği bir yaşam biçimi olarak benimsedim"

Öğrencilerinin sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde uğurlanmanın meslek hayatındaki en büyük ödül olduğunu belirten Davut Kasar, törende yaptığı konuşmada gurur dolu anlar yaşadığını ifade etti. Mesleğine olan bağlılığını dile getiren Kasar, "1992 yılında Düzce'de başlayan meslek hayatım İzmir'de son buldu. Öğretmenliği meslek olarak değil bir yaşam biçimi olarak benimsedim. Bütün öğretmenlerimin aynı şekilde bir vedayı yaşamasını temenni ediyorum" diyerek duygularını aktardı.

34 Yıllık Eğitim Çınarı Uğurlandı

Mesleğe ilk adımını 1992 yılında Düzce'de atan ve ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki okullarda başarıyla görev yapan Davut Kasar, eğitim camiasındaki 34 yıllık mesaiyi geride bıraktı. Son görev yeri olan İzmir Fen Lisesindeki 10 yıllık sürede hem disiplini hem de cana yakınlığıyla öğrencilerin sevgisini kazanan Kasar'ın vedası, okulda hem hüzün hem de gurur dolu anların yaşanmasına neden oldu. Eğitim çınarını alkışlarla uğurlayan öğrenciler, öğretmenlerine yeni hayatında mutluluklar diledi.