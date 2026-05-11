Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ne (İFF) kapılarını açan Tarık Akan Gençlik Merkezi, hem yönetmenlerin hem de sinemaseverlerin buluşma noktası haline geldi.

Bağımsız sinemanın durağı Buca

Bu yıl "Kes-Tik Baştan Çekiyoruz" sloganıyla yola çıkan festival, İzmir'de durağı Buca oldu. 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılan etkinlikte, salonun kapıları ticari kaygılardan uzak, gerçek hikayelerin peşinde ilerleyen sinemacılara açıldı.

Gösterimlerin hemen ardından yapılan söyleşiler ise bir filmi bitirmenin yalnızca ilk aşama olduğunu, asıl mücadelenin seyirciyle buluşma noktasında başladığını bir kez daha vurguladı.

"Türkiye’de film çekmek zor"

Yöneticiliğini Ferhat Ertan’ın yaptığı "Türkiye’de Kısa Film Çekmek" başlıklı söyleşiye katılan yönetmen Berkant Bilgi, sektörün görünmeyen sorunlarından bahsetti.

Filmi çekmenin teknik zorluklarının dışında, emeği bir perdeye yansıtmanın ağırlığından bahseden Bilgi, "Türkiye’de film çekmek zor, ancak filmi gösterecek yer bulmak bazen daha da zor olabiliyor.

İşçi Filmleri Festivali ve Buca Belediyesi’nin iş birliğini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bizlere böyle bir alan tanıdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Filmleri sergileyebileceğimiz mecralar çok kısıtlı"

Ekonomik sorunların en çok sanatı etkilediği bir dönemde, sponsorsuz ve ücretsiz festivallerin ayakta kalmasının başarı olduğunun altını çizen Yalın Çağdaş Eşsiz, "Festivallerimiz, sponsorsuz ve ücretsiz döndüğü için filmlerimizi halkla buluşturacak salonlara ihtiyaç duyuyoruz.

Bağımsız ve genç yönetmenlerin filmlerini sergileyebileceği mecralar maalesef çok kısıtlı. Bu imkanı sağladığı için Buca Belediyesi’ne minnettarız." ifadelerini kullandı.

Üç günlük program sona erdi

Bucalı sanatseverler, üç gün boyunca dopdolu bir programla buluştu. Pazartesi günü "Geçiş" ve "Kasiyerler Ayağı" gibi yapımlarla başlayan yoğun tempo, Salı günü "Taşın Rengi" ve "Yerli Yurtsuz" gibi öykülerle sürdü.

Çarşamba günü ise "Ekmek Mevsimi" ve "Petra Kelly: Derhal Harekete Geç" gibi etkileyici belgesel ve kurmacalarla perde bitirildi.