İzmir'in en temiz denizi denildiğinde akla ilk gelen ilçeler Karaburun, Çeşme, Urla ve Foça oluyor. Bu noktalardaki koyların büyük çoğunluğu su analizi sonuçlarıyla Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, 2025 sezonunda İzmir 64 plajıyla Türkiye genelinde üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir'in en temiz denizi hangi ilçede

Karaburun yarımadası, son yıllarda kalabalıktan kaçanların gözdesi haline geldi. Yarımadanın ucundaki Mordoğan, Sazak ve Kösedere köylerinde koy sularının cam gibi berrak olduğu, çevrenin ise neredeyse el değmemiş halde kaldığı belirtiliyor. Ulaşımın özel araç gerektirmesi, bölgenin bakirliğini koruyan unsurlardan biri.

Mordoğan sınırlarındaki Ayıbalığı Plajı, hem temiz suyu hem de barındırdığı canlılarla farklı bir konuma sahip. Bölge, nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının üreme alanı olarak biliniyor.

Karaburun koylarında suyun rengi neden bu kadar berrak

İncirlikoy, namı diğer Akvaryum Koyu, isminden de anlaşılacağı gibi suyun altındaki canlıları yüzeyden görmeye olanak tanıyor. Çocuklu ailelere uygun sığ yapısı var; şnorkel meraklıları rengârenk balıkları takip edebiliyor.

Mimoza Koyu ise rüzgârdan korunaklı konumu sayesinde günün her saatinde sakin bir denize sahip. Karaburun merkezine yakınlığı ve temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeleri aileler için avantaj sağlıyor. Yarımadanın kuzeyindeki Hamzabükü ve Badem Bükü ise sosyal tesisten uzak, doğayla baş başa kalmak isteyenlere yönelik.

Çeşme tarafında en temiz koylar hangileri

Çeşme'de Delikli Koy, kayalık ve doğal oyuklarıyla bilinen bir nokta. İşletmesi olmayan bu koy, suyu serin olsa da berraklığıyla öne çıkıyor. Aynı bölgedeki Kleopatra Koyu da bakir yapısını koruyan, ilk girişi taşlık ardı kumsal olan bir alan. Alaçatı Halk Plajı ve Ilıca ise sığ ve ılık denizleriyle özellikle çocuklu ailelerin radarında.

Urla, Foça ve Seferihisar rotası ne sunuyor

Urla'nın güneyindeki Demircili köyünde üç ayrı koy art arda sıralanıyor: Demircili Koyu, Bodrum Koyu ve Yarımada Plajı. Suyu serin ama berrak. Yine Urla sınırlarındaki Yassıca Ada, Büyükşehir Belediyesi'nin günübirlik vapur seferleriyle ulaşım sağladığı, dalgasız bir adacık.

Foça tarafında Sazlıca Koyu, geniş kumsalı ve etrafını saran tarihi kalıntılarla dingin bir atmosfer sunuyor. Seferihisar'ın mavi bayraklı Ekmeksiz ve Gemi Suyu plajları da ücretsiz girişleri ve düzenli alt yapılarıyla tercih edilen sahiller arasında. Yani İzmir'in en temiz denizi sorusunun tek bir adresi yok; ihtiyaca göre değişen birden fazla rota mevcut.