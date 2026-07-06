Son Mühür/Hüseyin Demir 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Millilerimiz, ev sahibi Letonya'yı 3-0 (25-19, 25-9, 25-10) mağlup ederek Avrupa Şampiyonası grup maçlarında dördüncü galibiyetini aldı. Turnuvaya namağlup şekilde devam eden Milli Takımımızda karşılaşmanın oyuncusu Güz Özerol seçildi. Dörtte dört ile ülkemizin büyük gururu olan U18 milli takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Milli takımımızda Göztepe Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Duru Zeren ay-yıldızlı formayı giyiyor. Göztepe’nin gururu olan 2009 doğumlu libero pozisyonundaki oyuncu üstün performansıyla göz kamaştırıyor. Takıma önemli katkı sunan Duru Zeren, gelişim göstermeye devam ediyor.

“En iyi libero ödülünü geliştirmek istiyor”

2025-2026 sezonunda profesyonel liglerde oynama başarısını gösteren genç sporcu her geçen gün gelişiyor. Göztepe Spor Kulübü, altyapısına verdiği destek ve emekle örnek oluyor. U18 Kadın Milli Takımımız, organizasyondaki beşinci maçında 6 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'da İspanya ile karşılaşacak. Mücadele, CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Dörtte dört yapan milli takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Göztepe Spor Kulübü’nin milli sporcusu Duru Zeren’in de bulunduğu 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası’nı 2. sırada tamamlamıştı. Duru Zeren, rüya takımına girerek en iyi libero ödülünün sahibi oldu. Zeren’in aynı performansı Avrupa Şampiyonası’nda sergilemesi bekleniyor.