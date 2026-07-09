Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni dönem hazırlıklarının İzmir etabını bitirerek yurt dışı kampı için Slovenya’ya gitti.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki ilk etap çalışmalarının sonrasında sarı-kırmızılılar, son iki sezondur tercih ettiği Bled kasabasında kampa girdi.

İzmir temsilcisinin Slovenya kafilesinde, transferi konusunda anlaşma sağlanan ancak henüz resmi açıklaması yapılmayan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de yer aldı.

Yeni transferler kadroda

Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği yeni isimler Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos, Slovenya kampı kadrosunda kendilerine yer buldu.

Teknik heyet, bu isimlerin dışında UEFA Gençlik Ligi’nde ter döken U19 takımının yerli ve yabancı oyuncularını da kamp kadrosuna dahil etti. Genç oyuncular, 26 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp boyunca a takımla birlikte çalışacak.

İlk hazırlık maçı 13 Temmuz'da

Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya’da yapacağı 17 günlük kamp süresince üç hazırlık karşılaşması oynayacak. İlk önemli sınavını 13 Temmuz’da Hırvatistan'ın Gorica takımı karşısında verecek olan Göztepe, sonrasında Ukrayna ekipleriyle karşılaşacak.

İzmir ekibi, 16 Temmuz’da LNZ Cherkasy, 23 Temmuz’da ise Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelerek yeni dönem öncesi form durumunu test edecek.

Yönetimden kampa ziyaret

Slovenya etabında takımı yalnız bırakmak istemeyen yönetim, kampa gitmeye hazırlanıyor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, 11 Temmuz Cumartesi günü Slovenya’ya giderek takıma katılacak. İkilinin, kamp çalışmalarını yakından takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geleceği öğrenildi.