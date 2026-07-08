Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 sezonunu başarıyla tamamladı. Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Lig Şampiyonu oldu. Üstün performansla dikkat çeken oyuncular milli takıma davet edildi. İzmir temsilcisi, Galatasaray Zena ile finalde kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final serisinde Göztepe, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Başarılarıyla göz kamaştıran İzmir temsilcisi, Avrupa’da şampiyon oldu. Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan Göztepe Kadın Sutopu Takımı, çifte kupayı müzesine taşıdı. Genç ve dinamik bir kadro ile mücadele eden İzmir temsilcisi başarından başarıya koşuyor. Göztepe Spor Kulübü’nün sporcuları; Mina Bozkurt, Eda Moroğlu, Gülen Selin Yüksel, Hanzade Dabbağ, Neda Yıldız ve İremnaz Karataş, Sutopu Kadınlar U20 Milli takım Yunanistan kampına davet edildi. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “ Sporcularımızı tebrik ediyor, kamp süresince başarılar diliyoruz. Oyuncularımızla her zaman gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını dileriz” dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir