Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Göztepe, Sinclair Armstrong, Andre Henrique ve Alex Matos hamleleriyle adından söz ettirdi. Stoper Sonko Sundberg’le de el sıkışan sarı-kırmızılı ekipte, şimdi tek bir gündem maddesi var: Kaleci transferi. Kulüp, üç yıldır kaleyi koruyan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mateusz Lis'i 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Polonya temsilcisi Lech Poznan'a sattı. Yedek kaleci Ekrem Kılıçarslan da takımdan ayrılınca Göz-Göz'ün kalesi bir anda boşaldı.

Slovenya kampı başladı: zaman daralıyor

Geçen sezon Bandırmaspor’a kiralanan altyapı patenti Arda Özçimen takıma döndü dönmesine ama teknik direktör Stanimir Stoilov işi şansa bırakmak istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı, yönetime net bir mesaj göndererek yeni file bekçisinin bugün başlayan Slovenya kampına yetiştirilmesini talep etti. 26 Temmuz’a kadar sürecek bu kritik hazırlık döneminde kaleci krizinin çözülmesi gerekiyor. Yönetim ise dört koldan arayışta.

Rota tamamen yabancıya döndü

Transfer komitesi, listesinin ilk sırasına İranlı genç yetenek Mohammad Khalifeh'i yazdı. Ancak 21 yaşındaki kalecinin taliplerinin çok olması nedeniyle bu görüşmelerde somut bir adım atılamadı. Ardından Polonyalı Axel Holewinski için hamle yapan kurmaylar, 20 yaşındaki eldivenin Sparta Prag ile anlaşması üzerine masadan kalktı.

İç piyasada Jankat Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi yerli isimler gündeme gelse de Sport Republic şirketi tercihini kesin olarak yabancı bir eldivenden yana kullanacak.

Kaptan bıraktı, sol beke de takviye şart

Sarı-kırmızılı camiada tek eksik kale değil. Takımın sembol isimlerinden İsmail Köybaşı'nın futbolu bırakma kararı alması, sol bek pozisyonunda da planları bozdu. Kadrodaki Tunuslu Amin Cherni'nin yanına alternatif arayan teknik heyet, yönetime acil kodlu bir rapor sundu. Kulübün hem yurt içinde hem de yurt dışında eş zamanlı olarak sol bek flörtlerini sürdürdüğü öğrenildi.

