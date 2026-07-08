Son Mühür - Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, hücum hattını Sinclair Armstrong ve Andre Henrique ile güçlendirirken, orta sahaya Alex Matos'u transfer etti. İzmir temsilcisi ayrıca savunma oyuncusu Sonko Sundberg ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Üç sezondur Göztepe'nin kalesini koruyan Mateusz Lis'in yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeliyle Polonya ekibi Lech Poznan'a transfer olmasının ardından sarı-kırmızılılar kaleci transferine ağırlık verdi. Yedek kaleci Ekrem Kılıçarslan ile de yollarını ayıran İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da kiralık geçiren altyapıdan yetişen Arda Özçimen'i yeniden kadroya dahil etti.

Teknik ekibin, bugün başlayıp 26 Temmuz'da sona erecek Slovenya kampına yeni kaleciyle gitmeyi hedeflediği belirtiliyor. Göztepe'nin ilk olarak İranlı file bekçisi Mohammad Khalifeh için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim daha sonra Polonyalı kaleci Axel Holewinski ile temas kurdu. Ancak genç file bekçisinin Çekya temsilcisi Sparta Prag ile anlaşmasının ardından bu transferden vazgeçildiği ifade edildi.

Yerli alternatif belli oldu

Göztepe'nin yerli kaleci adayları arasında Jankat Yılmaz ile Ersin Destanoğlu'nun isimleri öne çıkarken, yönetimin önceliğini yabancı bir file bekçisi transferine verdiği öğrenildi. Futbol operasyonlarını yürüten Sport Republic'in ise Slovenya kampının ilk günleri içerisinde kaleci transferini tamamlamayı hedeflediği belirtildi.