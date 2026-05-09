Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip oldu.

Maçtan önemli dakikalar

Osimhen yan ağlara takıldı

Karşılaşmanın 17. dakikasında Sane'nin pasıyla ceza yayı sağ çaprazında hareketlenen Yunus Akgün, uzak direğe adrese teslim bir orta gönderdi. Sol çaprazda pozisyon alan Osimhen’in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Bünyamin Balcı golü çizgiden çıkardı

Mücadelenin 31. dakikasında sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın kullandığı kornerde kaleci Abdullah Yiğiter boşa çıktı. Arka direkte topu önünde bulan Sallai'nin vuruşunda, Antalyasporlu Bünyamin Balcı kritik bir müdahaleyle topu tam çizgi üzerinden çıkararak mutlak golü önledi.

Osimhen çerçeveyi bulamadı

35. dakikada Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Abdülkerim Bardakcı’nın altıpas üzerine gönderdiği yüksek topa iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Antalyaspor ilk yarının sonunda güldü

İlk yarının uzatma bölümlerinde, 45+3. dakikada konuk ekip skor avantajını eline geçirdi. Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan kavisli ortasına ön direkte iyi hareketlenen Soner Dikmen, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Lemina skora dengeyi getirdi

İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, 56. dakikada eşitliği yakaladı. Noa Lang’ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortayı Barış Alper Yılmaz kafayla içeri çevirdi. Altıpas içinde bomboş durumda kalan Lemina, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru 1-1’e taşıdı.

Soner Dikmen’den frikik golü

Antalyaspor, 63. dakikada yeniden üstünlüğü sağladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Dikmen, yakın direğin dibine yaptığı klas vuruşla kaleciyi mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Osimhen penaltıyla cevap verdi

Golden hemen bir dakika sonra, 64. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Osimhen’in yerde kalması üzerine hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Osimhen, kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek RAMS Park'ta skoru bir kez daha eşitledi: 2-2.

Cimbom Osimhen’in klasıyla nne geçti

Mücadelenin son bölümlerinde baskısını artıran Galatasaray, 87. dakikada galibiyet golünü buldu. Ceza sahası içindeki büyük karambolde zekice bir hamle yapan Osimhen, topa topuğuyla dokundu. Savunmaya da çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray 26. kez Süper Lig Şampiyonu

Maçın kalan dakikalarında skor değişmeyince karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf Galatasaray oldu. Bu sonuçla puanını 77’ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.