Son Mühür - Süper Lig temsilcisi Göztepe, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme çalışmaları kapsamında transfer listesinin ilk sırasına Berkan Kutlu’yu aldı. Galatasaray ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim resmen devreye girdi. Hem orta sahada hem de sol bekte görev yapabilen çok yönlü yapısıyla Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un sistemine tam uyum sağlaması beklenen oyuncunun menajeriyle ilk temasın kurulduğu ve kulübün şartlarının iletildiği öğrenildi.

Çorum FK da devrede...

Bonservisinin elinde olması sebebiyle transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Kutlu'ya tek teklif İzmir ekibinden gelmedi. Deneyimli futbolcuya İspanya’dan bazı kulüplerin yanı sıra 1. Lig ekiplerinden Çorum FK’nın da ciddi bir teklif sunduğu belirtildi.

Gelen teklifler için süre istedi...

Geçtiğimiz günlerde, son olarak kiralık olarak forma giydiği Konyaspor ile masaya oturan ancak mali hususlarda uzlaşamayarak görüşmeleri sonlandıran Berkan Kutlu’nun, geleceğiyle ilgili kararını vermek için süre istediği kaydedildi. Başarılı oyuncunun, Göztepe dâhil olmak üzere kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirdikten sonra nihai kararını vermesi bekleniyor.