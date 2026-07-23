2026-2027 sezonu çalışmalarını Slovenya'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, kamp programı çerçevesinde çıktığı hazırlık maçında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, etkili bir oyun sergilediği mücadeleyi 2-1 kazanarak kamp çalışmalarını moralli bir şekilde sürdürdü.

Armstrong parladı!

Karşılaşmada Göztepe'nin en etkili ismi Sinclair Armstrong olarak dikkat çekti. Mücadelenin 38. dakikasında fileleri havalandırarak takımını öne taşıyan başarılı futbolcu, ikinci yarının hemen başında 50. dakikada bir kez daha boy gösterdi.

Attığı iki golle galibiyeti getiren Armstrong, hazırlık kampındaki performansını devam ettirerek teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yeni sezon öncesinde artan form grafiğiyle göze çarpan golcü oyuncu, hücum hattındaki rekabette de önemli bir koz olarak dikkat çekti.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İzmir ekibi hazırlık kampındaki başarılı performansını devam ettirdi.