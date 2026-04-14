Son Mühür- İzmir temsilcilerinden Göztepe, sadece sahada değil, kentin sosyal dokusunda da fark yaratmaya devam ediyor. "Şehrimin Takımı" ismiyle yürütülen özel proje kapsamında bugün Gürsel Aksel Stadyumu’nun kapıları küçük taraftarlara açıldı.

Osman Kibar Ortaokulu ile Necatibey Ortaokulu’ndan gelen yaklaşık 200 çocuk, ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ağırlandı. Ders başı yapmak yerine güne sarı-kırmızı renklerin gölgesinde başlayan öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Spor tarihini müzede deneyimlediler

Çocukların stadyumdaki ilk durağı, kulübün başarılarla dolu geçmişini barındıran Göztepe Müzesi oldu. Şampiyonluk kupalarından efsane futbolcuların formalarına kadar pek çok hatırayı hayranlıkla inceleyen öğrenciler, bir anlamda İzmir’in spor tarihine yolculuk yaptılar. Müze gezisinin en renkli kısımlarından biri de kuşkusuz oyuncak sergisiydi. Hemen ardından ise asıl büyük heyecan, stadyum turuyla yaşandı.

Göztepe UniForce ve gönüllülerden ortak destek

Bu güzel organizasyonun kusursuz ilerlemesi için pek çok isim arka planda büyük emek verdi. İzmir’in çocuklarını Göztepe sevgisiyle bir araya getiren bu anlamlı günde, kulüp gönüllüleri ve Göztepe UniForce ekibi öğrencilere adım adım eşlik etti. Çocuklara sadece stadyumu gezdirmekle kalmayıp, sporun birleştirici gücü anlatıldı.

Ceplerinde anılarla döndüler

Günün sonunda, tesislerden ayrılan her çocuğun hafızasında unutulmaz bir Göztepe anısı kaldı. Kulübün sadece bir spor kulübü değil, kentin en büyük değerlerinden biri olduğunu yaşayarak öğrenen 200 öğrenci, Gürsel Aksel’den mutlu yüzlerle uğurlandı.

