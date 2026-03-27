Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzBB ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Optik World 3. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış törenine katılarak, kürsüden fuarın açılışını sektör temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdi.

Cemil Tugay: Dünyada 2 milyara yakın insan görme sorunu yaşıyor.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dünyada 2 milyara yakın insanın görme problemi çektiğini vurgulayarak, “İzmir fuarlar kenti olarak bilinir. Bizde İzBB olarak kentimizin bu tarihsel kimliğine uygun işler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu fuarın gelecekte çok iyi bir fuar olacağına yürekten inanıyorum.

Bugün dünyada 2 milyara yakın insan görme sorunu yaşıyor. Dijitalleşen dünyada yetişkinler günün 6/7 saatini ekran başında geçiriyorlar. Bu durum optik sektörünü modern dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline getiriyor. Avrupa’da gözlük kullanım oranı yüzde 60’larda, Türkiye’de tanı almamış ve hizmet bekleyen devasa bir toplum kitlesinin de varlığını bize gösteriyor.”

“İzmir optik sektörünün dünyaya açılan kapısı olmak istiyor”

Son olarak, İzmir’in köklü sanayi altyapısı ile optik sektörünün dünyaya açılan kapısı olmak istediğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı: “İzmir sahip olduğu köklü sanayi altyapısı ile birlikte optik sektörünün dünyaya açılan kapısı olmak istiyor. Fuar İzmir 47 şehirden binlerce profesyoneli ağırlayacak bu fuar boyunca, bize gurur veriyor ve kentimizin her geçen yıl daha da güçleneceği açısından önemli bir işaret.

Sektörümüz sadece sağlık ürünü değil, aynı zamanda moda gibi alanların da harmanlandığı bir teknolojiye dönüşmüş durumdadır. Optik World İzmir yerli markalarımızın tasarım gücünü artırmak için ideal bir platform gibi hareket etmektedir. Bu buluşmanın yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.”