Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıkan Esra Işık ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında dava açılan ve 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında bugün tahliye kararı verildi. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk durumunu incelediği Işık hakkında açılan davadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Bu gelişmenin ardından çok sayıda siyasi isimden açıklama ve paylaşım gelirken, bir paylaşım da Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den geldi.

"Esra Işık’ın tahliye haberi hepimizi sevindirdi!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "“Havama, Suyuma, Toprağıma Dokunma” diyerek Akbelen’deki acele kamulaştırma kararına karşı direnen Esra Işık’ın tahliye haberi hepimizi sevindirdi.

Esra Işık’ın 40 günlük tutsaklığı sona erse de Akbelen halkının; havasını, suyunu ve toprağını savunanların mücadelesi asla bitmeyecek.

Çünkü yaşamı, doğayı ve geleceği savunmak yalnızca bugünün değil, yarının da meselesidir. Kazanan doğa, kazanan halk olacak." ifadelerini kullandı.