Son Mühür / Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Adayı Hatice Korkmaz, minibüs esnafı ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Kendisine oy atacak kişilerin ekmeğini düşünerek oy atmasını isteyen Hatice Korkmaz, “Biz kimseden oy istemiyoruz. Durakları gezdiğimizde farklı başkanları destekleyen kişilere saygı gösteriyorum. Herkes oyunu istediğine verebilir. Biz insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Beni ben olduğum için seçmeyin; size haklarınızı anlatan, yararlı olan, çalışan biri olduğum için seçin diyorum. Ben kimseye yapamayacağım şeyleri vaat etmiyorum. Yapacaklarımın sözünü ve taahhüdünü veriyorum. Bana oy atan üyelerimiz vicdanıyla, ekmeğini düşünerek oy atsın istiyorum. Ben de onlara vaatlerimi yerine getireceğime dair söz veriyorum” diye görüşlerini ifade etti.

“Çözüm UKOME’den geçiyormuş”

Yaptığı araştırmalar sonucunda önlerine güzel çözümler çıktığını belirten Korkmaz, “Araştırmalar yaptığımızda önümüze çok güzel şablonlar çıktı. Yıllardır ayakta yolcu alınmaması ile ilgili bir yasak vardı. Yıllardır bizi engelleyen sanki belediye, trafik gibi kurumların olduğu hissettirildi. Bu durumu detaylı bir şekilde araştırınca bunun UKOME’den geçtiğini öğrendim. Sabah akşam yoğun saatlerde yolcu taşıma bizim hakkımız. Gerekli yerlere yaptığımız müracaatlar sonucunda bu durumun bizim hakkımız olduğunu ve hakkımızı alabileceğimizi belirttiler. Mücadele etmemiz lazım, ben de bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağım. Bu durumun başka illerde de örneği var. En azından şu an esnafımı bununla biraz ayağa kaldırmak ve bundan sonra da gelirlerimizi yükseltirsek araç değişimi yapmamız gerekir. Bu araçlarla bu işi yapmamız imkânsız, bizi hiç kimse kabul etmez” dedi.

“Eleştirilere açık olmamız gerek”

Adaylık sürecinde eleştirilere açık olmanın önemini vurgulayan Korkmaz, “Üç aday sayfalarımızda projelerimizi ve yapacaklarımızı anlatarak yarışıyoruz. Bunları yaparken eleştirilere de açık olmamız lazım. Kader Başkanıma bir şeyleri çözmeden bir şeylere ulaşmamızın imkânsız olduğunu belirten bir yorum yaptım. Benim yorumumu silerek beni engelledi. Ben kendisinin şahsına bir yorum yapmadım. Ben paylaşım ve projelerine yorum yaptım. Yaptığım yorumda bu şekilde olamayacağını, eğer oluyorsa da nasıl olacağını bana açıklamasını istedim. Kendisi silmeyi ve engellemeyi tercih etti” diyerek seçim döneminde eleştirilere açık olunması gerektiğine dikkat çekti.

“Araç yenilemenin yolu gelir artışı”

Minibüsçüler odasına katkı sağlamak için sürekli araştırmalar yaptığını belirten Korkmaz, “Ankara ve İzmir’de çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Araç değişiminin ancak gelir artışıyla mümkün olduğunu ve esnafın büyük çoğunluğunun zor durumda olduğunu belirtiyorum. Esnaf fonu ve teşviklerle araç yenilemek mümkün. Biz sıradan bir dernek değiliz, kamu kuruluşuyuz. 1200 aracı kapsayan bir filo dönüşümü hedefliyoruz. Esnafımız bırakın araç değiştirmeyi, lastik değiştirmekte bile zorlanıyor. Bu yüzden çözüm üretmek için yoğun çaba harcıyorum” diye konuştu.