İzmir siyasetinde her geçen gün gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar, verilen kararlar geirlimin dozajını artırıyor. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem dışı konuşmaların canlı yayınlanmasını engelleyen önerge, CHP grubunun oylarıyla kabul edilmişti. Bu gelişmenin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan sert bir tepki geldi.

"CHP, şeffaflıktan korkan bir anlayış sergiliyor!"

CHP grubunu sert sözlerle eleştiren Saygılı, "İzmir’de CHP, şeffaflıktan korkan bir anlayış sergiliyor! CHP’nin yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi, mecliste gündem dışı görüşmelerin canlı yayınını keserek, aslında neyi saklamak istediğini açıkça ortaya koymuştur. Meclis Başkan Vekili Levent Yıldır’ın AK Parti Grubumuza karşı “CHP grup üyeleri de sizin gibi İzmirlilere sesini duyurmayacak” sözleri ise bu sansürün bilinçli bir tercih olduğunu itiraf niteliğindedir. Bu yaklaşım, demokrasiden kaçışın, milletten kopuşun ve hesap vermekten duyulan rahatsızlığın açık göstergesidir. İzmirlinin gerçekleri duymasını engellemek, eleştiriden kaçmak ve muhalefetin sesini kısmak adına atılan bu adımlar kabul edilemez. Üstelik önergeler için getirilen süre kısıtlaması da, meclisi bir tiyatro sahnesine çevirmekten başka bir şey değildir. Sözde çoğulculuk, pratikte baskı ve susturma düzenine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

"İzmirli hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz!"

Takdiri İzmir halkına bırakan Saygılı, "Tüm bunlar yaşanırken meclise gelmeyen, verdiği emirlerle halkın iradesi olan meclisi susturmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kente hizmet etmediği gibi hizmetsizliğini bu şekilde saklayabileceğini sanıyor. Yaptıklarından anlaşılıyor ki, kendilerine anti demokratik yönetim özlemi var. Dahası, İzmir tarihinde ilk kez komisyon raporlarının ve gündem maddelerinin görüşülmesinde konuşma sınırı getirilmiştir. Demokrasinin kalbi olan İzmir’de, 150 yıllık yerel yönetim geleneğine yakışmayan bu anlayışı kınıyoruz. Söze gelince demokrasi diyenler, yetki ellerine geçtiğinde İzmir’e “konuşma, tartışma, 3 dakika konuş ve yerine otur” demektedir. Bu anlayışın adı açıkça CHP demokrasisidir! İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, şeffaflıktan kaçamaz, gerçekleri saklayamaz! İzmir halkının iradesini yok sayan, meclisi sansürleyen bu anlayışı İzmirli hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz." dedi.