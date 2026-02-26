Yalnızca konut olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen gelirlerde 47 bin liralık istisna uygulanacak. Bu tutarın üzerinde gelir elde edilmesi durumunda, beyan edilen kira gelirinden istisna miktarı düşülecek. İstisna sınırının altında kalan konut kira gelirleri için ise beyanname verilmesi gerekmeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna toplam gelire bir kez uygulanırken, bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda ise istisna tutarı her ortak için ayrı ayrı değerlendirilecek.

Ticari, zirai ya da mesleki kazancını beyan etmekle yükümlü olanlar ile istisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde eden kişilerden; beyan gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazançlarının gayrisafi toplamı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanamayacak. Ayrıca idare tarafından yapılan tespitlerde kira gelirini süresinde bildirmeyen ya da eksik beyan ettiği belirlenen mükellefler de bu haktan faydalanamayacak.

Ödeme tarihleri belli oldu

2025 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi, 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında Hazır Beyan'ın resmi internet adresi üzerinden verilebilecek. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti damga vergisiyle birlikte 31 Mart 2026’ya kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenebilecek.