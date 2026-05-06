İzmir'in köklü spor kulüplerinden Göztepe'de skorer golcüsü Juan Silva, ligde oynanan 7 maçta 6 gole doğrudan katkı sağlayarak kariyer rekorunu kırdı. 24 yaşındaki oyuncu, takımının en skorer ismi oldu.

Trendyol Süper Lig’de zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan Göztepe'de, Brezilyalı golcü Juan, skorer kimliğiyle ön plana çıktı. Sezona sessiz bir başlangıç yapsa da son 4 maçta 3 gol atarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran 24 yaşındaki futbolcu takımının en skorer ismi olurken, kariyerinde de ilk kez bu kadar fazla sevinç yaşadı. Juan, ligin son bölümüne girilirken yeniden yükselişe geçerek performansıyla dikkat çekti.

En skorer oyuncu



Göztepe taraftarının en beğendiği isimlerinden biri olan Juam, bu sezon ortaya koyduğu performansla yine futbolseverlerin gözdesi oldu. Ligde attığı 11 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda yer alan Brezilyalı futbolcu, bunun yanı sıra yaptığı 4 asistle birlikte toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı. 24 yaşındaki golcüyü, İzmir ekibinde 6 golle Janderson ve 4 golle Arda Okan Kurtalan takip ediyor.

Yüksek bir bonservisle satılacak



Avrupa’nın beş büyük liginden birçok kulübün de ilgi gösterdiği Juan'a kış transfer döneminde Fransız devi Lille de kadrosuna katmak için 15 milyon euro teklif etti. Göztepe’nin, Brezilyalı oyuncuyu yaz transfer döneminde değerini bulması halinde satmaya sıcak baktığı ifade edildi. İzmir temsilcisi, Juan’ı yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkararak önemli bir gelir elde etmeyi hedeflediği ifade edildi.

