Son Mühür- Menemen, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez’i bu yıl kelimenin tam anlamıyla "yerinde duramayarak" kutladı. Kutlamaların fitili ilk olarak Ahıhıdır Mahallesi’nde ateşlendi. Yumurta yarışı, çuval, yoğurt yeme, sandalye kapmaca, halat çekme gibi oyunların oynandığı yarışmalar kıyasıya rekabetle geçti.

AK Partili Çankırı da oradaydı!

Hakan Doğanay, Okan Bear ve Royal ile başlayan eğlence, Hüsnü Şenlendirici ve Kibariye'nin sahneye çıkmasıyla zirveye geçti. On binlerce Menemenlinin konser alanını tamamen doldurduğu programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve ilçe protokolü de katıldı.

"Geleceğe güven inşa ettik"

Gecenin ev sahibi Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Hanım ile birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak geleneği bozmadı. Pehlivan, kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hıdrellez, binlerce yıllık bir gelenek, toprağın uyanışı, doğanın yeniden nefes alışı ve insanın kalbini kardeşliğe açışıdır. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Menemen’de Hıdrellez bir başka yaşanır. Çünkü Menemen’de yürekler birlikte atar. Benim kıymetli kardeşlerim siz bana inandınız, ben de sizlere güvendim. Menemen kazandı, Menemen ayağa kalktı!

Menemen yürümeye değil, koşmaya başladı. Göreve geldiğimiz ilk günden beri ne yaptık? Şikayet etmedik, bahane üretmedik. Sadece çalıştık, çalıştık ve çalıştık! Her soruna çözüm ürettik. Bu güzel kente tertemiz bir sayfa açtık. Menemen’e eserler kazandırdık. Projeler kazandırdık. Ama en önemlisi ne yaptık biliyor musunuz? Umudu büyüttük! Sadece yollar yapmadık. Hayatlara dokunduk. Sadece binalar yapmadık.

Geleceğe güven inşa ettik. Menemen artık sadece büyüyen bir şehir değil, aynı zamanda paylaşan, sahip çıkan, birbirine omuz veren büyük bir ailedir. Sosyal yardımlarımızla, günlük sıcak yemek hizmetlerimizle, evde bakım desteklerimizle, yeni doğan bebeklerimizden yaşlılarımıza kadar biz bu kenti sözle değil, siyasetle değil, hamasetle değil, gönülle yönetiyoruz! Bugün Menemen’imizi hep birlikte parmakla gösterilen, örnek alınan bir kent haline getirdik.

Bu hizmetlerin hayata geçmesinde güçlü iradesiyle her zaman yanımızda olan, bizlere her alanda destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve Menemenli hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yine Menemenli hemşehrilerimin her daim yanında olan, İzmir’imizin gururu, AK Parti Genel Sekreterim, İzmir Milletvekilim Sayın Eyyüp Kadir İnan’a da verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyor, saygılarımı sunuyorum.

Ve Menemen’imizin Ankara’daki güçlü sesi, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, İzmirli hemşehrilerimizin derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan ve bugün de aramızda bulunan kıymetli milletvekilimiz, İzmir’in ablası Ceyda Bölünmez Çankırı’ya da canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu güzel kenti daha da büyütmeyi, daha da güzelleştirmeyi, daha da güçlü hale getirmeyi bizlere nasip etsin."

"Bizim derdimiz Menemen, bizim derdimiz İzmir"

Şenliğe katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da ilçedeki değişimin altını çizerek Menemenlilerin artık geleceğe daha umutla baktığını belirtti. Çankırı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Toprağın uyandığı, baharın müjdelendiği, dileklerin umutla buluştuğu bu güzel günde, Hıdırellez neşesiyle bir aradayız. Bu meydanı dolduran binlerce yürek, Menemen’in artık makus talihini yendiğinin, eser ve hizmet siyasetiyle ayağa kalktığının en büyük ispatıdır.

Biz bu yola çıkarken "cek-cak" edebiyatı yapmaya değil, bu şehrin tozuna, toprağına, taşına mühür vurmaya geldik. Aydın Başkanımız ile göreve geldiğimiz ilk günden bugüne; Menemen’in çehresini değiştiren alt geçitlerden üst geçitlere, pazar yerlerinden modern düğün salonlarına kadar her noktaya imzamızı attık.

Gençlerimiz kahve köşelerinde değil; kütüphanelerde, gençlik merkezlerinde, buz pateni pistlerinde ve Türkiye’nin en büyük çocuk oyun köyünde geleceğe hazırlansın diye ter döktük.

Ege’nin en büyük kütüphanesini bu topraklara kazandırırken bir gelecek inşa ettik. Taziye evlerinden polikliniklere, zeytinyağı fabrikasından kentsel dönüşüme kadar "Menemen’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedik ve sözümüzü tuttuk!

Çünkü bizim derdimiz koltuk değil, bizim derdimiz hizmet! Bizim derdimiz Menemen! Bizim derdimiz İzmir! Hıdırellez ateşimiz hiç sönmesin, birliğimiz daim olsun. Dilekleriniz kabul, baharınız bereketli, geleceğimiz aydınlık olsun."