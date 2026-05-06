Volonaut Airbike için paylaşılan görüntülerde aracın alçak irtifada, açık arazide ve ağaçlık alana yakın bölgelerde uçtuğu görülüyor. Modelin arkasındaki isim, Polonyalı mucit ve girişimci Tomasz Patan. Proje uzun geliştirme sürecinin ardından daha görünür hale geldi.

Volonaut Airbike ne kadar hızlı uçuyor?

Airbike için farklı teknik bilgiler paylaşılıyor. Tanıtım içeriklerinde modelin 200 km/s seviyesine çıkabildiği belirtiliyor. Volonaut’un teknik sayfasında ise FAA Ultralight uyumlu konfigürasyon için azami hız 102 km/s, boş ağırlık 30 kilogram, uçuş süresi de en fazla 10 dakika olarak veriliyor.

Araçta geleneksel tekerlek yapısı bulunmuyor. Tasarım, jet türbinleri ve bilgisayar destekli dengeleme sistemi üzerine kurulu. Açık sürüş pozisyonu sayesinde pilotun çevreyi doğrudan görmesi hedefleniyor.

Volonaut Airbike neden Star Wars ile anılıyor?

Airbike’ın Star Wars ile birlikte anılmasının nedeni sadece 4 Mayıs paylaşımı değil. Aracın ince gövdesi, açık oturma düzeni ve pervanesiz uçuş hissi, serideki speeder bike görüntüsünü hatırlatıyor. Yeni video da bu benzerliği özellikle besleyen bir atmosferle hazırlandı.

Gövde tarafında karbon fiber malzeme ve üç boyutlu yazıcıdan çıkan parçalar kullanılıyor. Bu yaklaşım, aracın hafif kalmasını sağlıyor. Volonaut, Airbike’ın klasik bir motosikletten çok daha hafif olduğunu belirtiyor.

Volonaut Airbike satışa çıkacak mı?

Volonaut’un sitesinde Airbike için ön sipariş çağrısı bulunuyor ancak geniş ölçekli satış, teslimat tarihi ve nihai fiyat konusunda net tablo oluşmuş değil. Bu yüzden model şimdilik seri üretime girmiş sıradan bir ulaşım aracı gibi değil, kişisel hava taşımacılığı alanında geliştirilen iddialı bir teknoloji gösterimi gibi okunuyor.