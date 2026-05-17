Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Karadeniz’in hırçın sularında deplasman konuğu olan Göztepe, Samsunspor karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmadan puansız ayrılan İzmir temsilcisinin ligdeki mevcut sıralaması ise değişmedi ama Avrupa hayalleri rafa kalktı. Müsabakanın ardından Göztepe Spor Kulübü, resmi X hesabı üzerinden teknik direktör Stanimir Stoilov'un karşılaşmaya ve sezona dair değerlendirmelerini yayımladı.

“Kartın ardından oyun düzenimizi kaybettik”

“Bugün benim adıma maçın iki farklı bölümü vardı. İlki, kırmızı kart pozisyonuna kadar olan süreçti. Rakibimiz fırsatlar yakaladı ve golü buldu. Biz de 5-6 net fırsat yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Maçın kırılma noktası da buydu. En büyük farkı bu an yarattı” sözleriyle açıklamalarına başlayan teknik adam Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı kartın ardından ise oyun düzenimizi kaybettik. Sonrasında Samsunspor diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz ise eline geçen şansları iyi kullandı. Maçın sonucunu belirleyen en önemli fark da bu oldu. Genel anlamda baktığımızda Göztepe adına iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tablosunda ilerleme kaydettik. Geçen sezona göre ligi daha üst sıralarda tamamladık ancak Avrupa hedefimiz vardı. Bu hedefe ulaşmayı çok istiyorduk. Bu hedefi ben koymuştum ve hep birlikte ulaşmak için büyük mücadele verdik. Ancak maalesef bunu başaramadık.

“Gelecek sezon için doğru kararlar…”

Şimdi en doğru analizleri yapıp gelecek sezon için doğru kararları almamız gerekiyor. Hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda yaptığımız küçük hatalar olduğunu görüyoruz. Özellikle üç maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller bizi çok etkiledi. Bundan sonrası için doğru stratejiyi oluşturmalı, doğru analizlerle gelecek sezon adına en doğru kararları vermeliyiz. Gerçekten çok üzgünüz. Avrupa hedefini ortaya koyan bendim. Herkes buna inandı ve bunun için büyük mücadele verdi ama maalesef başaramadık.”