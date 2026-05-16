İzmir'in camileri arasında Hisar, Konak ve Kemeraltı gibi sembol yapılar şehrin kimliğini tamamlıyor. Toplamda yaklaşık 1.650 cami ve mescide ev sahipliği yapan İzmir'de tarihi öneme sahip yapılar çoğunlukla Konak ilçesinde toplanıyor. İşte şehrin en bilinen tarihi camileri.

Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan Hisar Camii, İzmir'in en büyük ve en görkemli tarihi yapısı. 1597-1598 yıllarında Aydınoğlu Yakup Bey tarafından yaptırıldığı kabul edilen cami, ismini bir zamanlar yakınında bulunan St. Peter Kalesi'nden alıyor. Geniş iç mekânı, alçı süslemeleri ve "Ve men dehalehu kane amina" yani "İçeri giren güvendedir" yazılı kapısıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Konak Meydanı'ndaki Yalı Camii, halk arasında Konak Camii adıyla da biliniyor. 1754'te Katipzade Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hanım tarafından yaptırıldığı belirtilen yapı, sekizgen planı, Kütahya çinileri ve tek şerefeli minaresiyle şehrin sembolü haline gelmiş. Saat Kulesi'nin hemen yanındaki bu küçük ama zarif yapı, İzmir kartpostallarının değişmez konularından.

Kemeraltı Camii ise çarşıya Konak yönünden girenlerin ilk karşılaştığı yapı. Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa tarafından 1671'de yaptırıldığı düşünülen cami, kübik formu ve tek kubbeli ibadet alanıyla klasik Osmanlı mimarisinin İzmir'deki örneklerinden. Çevresinde medrese, kütüphane ve sebil bulunması, yapının bir külliye işlevi gördüğünü gösteriyor.

Kemeraltı'ndaki diğer tarihi İzmir camileri

Şadırvanaltı Camii, 1636'dan günümüze kalan en eski yapılar arasında. Adını yanındaki sekiz sütunlu şadırvandan alan caminin altında bir çarşı, üst katında ibadet mekânı bulunuyor. Bu iki katlı yapım biçimi Kemeraltı camilerinin neredeyse karakteristik özelliği; alt katta dükkân, üst katta namaz alanı.

Başdurak Camii, 1652'de Hacı Hüseyin Ağa tarafından Anafartalar Caddesi üzerinde yaptırılmış. 1997-2001 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Kestanepazarı Camii ise 1663'te Hacı Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiş; mihrabının üstünde Selçuk'taki İsa Bey Camii'nden getirilen bir parça yer alıyor.

Salepçioğlu Camii, Kemeraltı ile Kestelli Caddesi arasında 1897-1907 yılları arasında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi'nin vasiyetiyle yapıldı. Geç dönem Osmanlı mimarisinin İzmir'deki en görkemli örneklerinden biri. Basmane'deki Çorakkapı Camii ise 1706'dan önceki kayıtlara dayanıyor; çevresinde bir zamanlar geniş bir mezarlık ve medrese bulunuyordu.

İzmir'in ilçelerinde de hatırı sayılır tarihi yapılar mevcut. Selçuk'taki İsa Bey Camii, 1375'te Aydınoğlu İsa Bey tarafından Mimar Şamlıoğlu Ali'ye yaptırıldı. Batı Anadolu'da Beylikler Dönemi'nden günümüze kalan en önemli yapılardan biri olan cami, Efes Antik Kenti ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Selçuklu çinileri ve geometrik desenleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.