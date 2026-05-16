Son Mühür / Trendyol Süper Lig’in 34’üncü ve son haftasında deplasmanda Samsunspor’a konuk olan İzmir ekini Göztepe, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak sezonu şanssız bir yenilgiyle noktaladı. İstatistiklerde üstün bir oyun sergilemesine ve rakip kaleyi abluka altına almasına rağmen son vuruşlarda şanssızlık yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80. dakikada gelen kırmızı kartın ardından derin bir yara aldı.

İlk yarıda 1-0 geride kaldı

Karşılaşmaya baskılı başlamak isteyen Samsunspor, 10. dakikada tehlikeli geldi. Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Mateusz Lis'ten dönen top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, iki hamlede topa sahip olarak kalesini gole kapattı. Pozisyondan sonra oyuna ağırlığını koyan Göztepe, 12. dakikada gole çok yaklaştı. Antunes'in yerden pasında topla buluşan Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. İzmir ekibi 25. dakikada net bir fırsattan daha yararlanamamış oldu. Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un yakın mesafeden şutunu kaleci Okan Kocuk son anda çıkarttı, savunma ise tehlikeyi uzaklaştırdı. Göztepe'nin üst üste ataklarına direnen Samsunspor, 36. dakikada şans golüyle öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve Göz Göz ilk yarıyı şanssız bir şekilde 1-0 geride kapattı.

Sahada 10 kişi kaldı

İkinci yarıda beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenen Göztepe, maç boyunca 18 şut atarak hücumda ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Kornerlerde de rakibine 4'e 0'lık üstünlük kuran İzmir ekibi, bir türlü aradığı golü bir türlü bulamadı. Göz-Göz, 80. dakikada büyük bir darbe aldı. Savunmanın kilit ismi Héliton direkt kırmızı kartla oyun dışı kalınca temsilcimiz sahada 10 kişi kaldı.

Ev sahibi 3 sıfır yendi

Kalan dakikalarda eksik oynamanın getirdiği boşlukları değerlendiren Samsunspor, 84. dakikada Elayis Tavsan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüne engel olamayınca mücadele 3-0'lık skorla ev sahibinin lehine sonuçlandı. Göztepe, sezonu puansız maçla kapattı.