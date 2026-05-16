İzmir'in en iyi futbol altyapısı sorusu söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim Altınordu. Ancak Göztepe, Altay ve Bucaspor da yıllar içinde önemli isimler yetiştirip Avrupa kulüplerine transferler gerçekleştirdi. İşte Ege'nin yetenek fabrikalarına dair detaylar.

İzmir'in en iyi futbol altyapısı: Altınordu

Altınordu, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" mottosuyla Türkiye'nin akademi modeli sayılan kulüplerin başında geliyor. Seyit Mehmet Özkan'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte altyapıya ciddi yatırım yapan kırmızı-lacivertliler, şehrin neredeyse her bölgesinde futbol okulu açtı. 24 saha ve 4 büyük tesiste binlerce minik futbolcuya antrenörlük hizmeti veriliyor.

Altınordu'nun Selçuk'ta düzenlediği uluslararası altyapı turnuvaları, dünyanın farklı noktalarından genç oyuncuları İzmir'de buluşturuyor. Kulüpten Avrupa devlerine uzanan transfer hattı da akademinin başarısının somut göstergesi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi millî takımın belkemiği olan isimler bu akademiden çıktı. Çağlar Söyüncü, Premier League'de Leicester City formasıyla şampiyonluk yaşadı; Cengiz Ünder ise Roma, Marsilya ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giydi. Bu transferler hem kulübe ciddi gelir hem de İzmir futboluna prestij kazandırdı.

İzmir'in diğer güçlü futbol altyapıları

Göztepe, son yıllarda altyapı atılımıyla Altınordu'nun en yakın rakibi konumuna geldi. Mehmet Sepil döneminde başlayan kurumsallaşma süreciyle birlikte sarı-kırmızılılar futbol okulu ağını genişletti, Avrupa standartlarında bir akademi modeli kurmaya yöneldi. Genç oyunculara Süper Lig kadrosunda şans veren yapısı da göz dolduruyor.

Altay ise köklü altyapı geleneğini yeniden ayağa kaldırmaya çalışan kulüplerin başında. Başkan Özgür Ekmekçioğlu döneminde Büyük Altay Futbol Akademisi adıyla yeniden yapılanan siyah-beyazlılar, 6 şehirde 31 futbol okuluna ulaştı. Eski Altay altyapısından yetişen futbolcuların antrenörlük yaptığı bu yapı, kulübün geleneksel kimliğini koruma çabasının bir parçası. Altınordu Futbol Okulları'nın eski direktörü Mahmut Gözüaçık'ın Altay'a geçmesi ve binlerce öğrencinin de takip etmesi, iki kulüp arasında ciddi bir gerilim yarattı.

Bucaspor da 2000'lerin sonunda Kaynaklar Tesisleri üzerinden başlattığı Bucaspor Akademi hamlesiyle İzmir'in altyapı uyanışını tetikleyen kulüp olarak kayıtlara geçti. İzmirspor ise yıllardır istikrarlı altyapı çalışmasıyla bilinen kulüpler arasında yer alıyor ama A takım sıkıntıları akademiyi de etkiledi.

Özel akademi tarafında ise Büyük Altay Futbol Akademisi ve Scout Football Academy gibi yapılar, kulüp altyapıları dışında profesyonel hedefleri olan çocuklara alternatif sunuyor. Bu akademilerde bireysel antrenman, mental koçluk ve beslenme programları gibi bütünsel hizmetler veriliyor.