Son Mühür- Siyaset sahnesinde üye katılım oranlarıyla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi, İzmir’de vites yükseltti. Teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam eden parti, İzmir'de sadece Haziran ayı içerisinde binlerce yeni vatandaşı bünyesine kattığını duyurdu.

İzmir teşkilatlarından büyük başarı

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Haziran ayında yürütülen yoğun saha çalışmaları meyvesini verdi. İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan liderliğindeki teşkilatların performansı sonucu, bir ay gibi kısa bir sürede tam bin 375 yeni üye kaydı yapıldı.

İl başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmirli vatandaşlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayında aramıza katılan bin 375 İzmirli hemşehrimize teşekkür ediyoruz. Emeği olan tüm teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Türkiye genelinde 700 bin sınırı aşıldı

Yeniden Refah Partisi’nin İzmir’deki bu yükselişinin, partinin Türkiye genelindeki büyüme trendinin bir parçası olduğu vurgulandı. Ülke genelinde büyük bir ivme yakalayan partinin toplam üye sayısının 700 bin sınırını aştığı bildirildi.

"Milli Görüş", "Ahlaklı Belediyecilik" ve "Güçlü Türkiye" sloganlarıyla sahada olan Yeniden Refah Partisi, "Yeniden Refah, Yeniden Türkiye" vizyonu doğrultusunda İzmir genelindeki üye ve teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ilan etti.



