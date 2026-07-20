Son Mühür/Merve Turan- Açıklamaları ile İzmir'de olay yaratan İSTOP Başkanı Mehmet Aydoğan, körfez temizliği hazırlıklarındaki raporun dikkate alınmadığını söyleyerek Son Mühür TV'de ateş püskürdü.

"Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrı yapıyorum!"

Körfezde kullanılan “modifiyeli kil” uygulamasıyla ilgili savcılığa açık çağrıda bulunan "Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Eğer onlar göreve gelmezse Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na çağrı yapıyorum. İzmir’deki bütün STK’ları organize edeceğim." dedi.

"247 sayfalık rapor neden görmezden gelindi?"

Başkan Aydoğan, programda İzmir Körfezi'nin temizliği için sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarıyla birlikte 4 ay boyunca gece gündüz çalışarak hazırladıkları 247 sayfalık ücretsiz raporun belediye tarafından neden görmezden gelindiğini sorguladı.

"Görevden almak yetmez, soruşturma şart"

Uygulanan yaptırımları yeterli bulmayan Aydoğan Cumhuriyet savcılarını göreve davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta haklılığımız ortaya çıktı. İZDENİZ'de 10 yıldır görev yapan ekip görevden alındı. Bu, dile getirdiğimiz sorunların doğru olduğunu gösteriyor. Ancak görevden almak yetmez. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Belgeler ortada. Soruşturma açılması gerekiyor. Aksi halde dosyayı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte biz teslim edeceğiz."

Aydoğan, kamuoyunda "kedi kumu" olarak bilinen modifiye kil uygulamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

“Çin'den modifiye edilmiş kil getirdik' denildi. Peki neyin modifiye edildiğini açıklayın ve ispat edin. Bu konuda kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Madem görevden aldınız, bunun gerekçesini de açıklayın. Eğer yıllardır uzman olarak görev yapan bir isimdi, neden görevden alındı? Bu sorunun da cevabı verilmeli."