Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu 1.874 kişilik sözleşmeli personel alımı, gıda alanındaki uzmanların tepkisini çekti.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada önemli olan alım sayısının değil, niteliğin önemli olduğu vurgulandı.

İlanda gıda mühendislerine ayrılan payın yalnızca %10’da kalması, kamuoyundaki güvenli gıda kaygılarını yeniden alevlendirdi. Sadece 185 gıda mühendisinin sahaya inecek olması, denetimlerin yetersiz kalacağı yönündeki endişeleri artırıyor.

Nicelik tamam ama nitelik ne olacak?

Bakanlık, üretimin miktarını ve tarımsal hasılayı artırmaya odaklanıyor. Ancak sofraya ulaşan gıdanın güvenliği ve sağlığa uygunluğu aynı derecede öncelik görmüyor. Tüketici sağlığını korumak, sadece tarladaki rekolteyi yükseltmekle bitmiyor. Üretimden depolamaya, lojistikten satış noktalarına kadar uzanan her halkanın sıkı biçimde denetlenmesi gerekiyor.

Gıda kaynaklı zehirlenme haberleri her geçen gün artıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası haline geldi bu vakalar. Tam da böyle bir dönemde, uzmanların bilgi birikimini sahaya yansıtmamak büyük bir eksiklik.

KPSS puanları çöp mü olacak?

2024 KPSS sınavına giren binlerce gıda mühendisi uzun süredir adil bir kadro dağılımı bekliyordu. İlan edilen 185 kişilik kontenjan, genç uzmanların emeklerini ve umutlarını boşa çıkardı.

Sektör temsilcileri durumun vahametine dikkat çekti,

Sayı artırılmalı: 2026 KPSS dönemi gelmeden önce, bakanlığın açıkladığı kontenjanın en az 1.000 gıda mühendisine tamamlanması isteniyor.

Denetimler sıklaştırılmalı: Üretim ve satış alanlarındaki resmi kontrollerin kağıt üzerinde kalmaması, sahada aktif olarak yapılması bekleniyor.

Halk sağlığı öne alınmalı: Tarımsal üretimin rakamsal büyüklüğü kadar, tüketilen ürünlerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik güvenliğine de yatırım yapılması çağrısı öne çıkıyor.

Sofradaki tehlike büyüyor

Güvenli gıdaya erişim geniş kesimler için her geçen gün zorlaşıyor. Hileli ürünler, denetimsiz imalathaneler ve yetersiz personel sayısı birleşince risk doğrudan vatandaşa yansıyor. Bakanlığın bu kadro tercihini gözden geçirip geçirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

