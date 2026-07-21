21 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde yerleşkesi Urla'da bulunan İYTE, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

- 1 Tekniker

- 1 Destek Personeli (Şoför)

- 5 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)

Tekniker kadrosunda ön lisans şartı!

Tekniker kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; Gıda Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Fermantasyon, Fermente Ürünler veya Gıda Teknikerliği ön lisans programlarından mezun olması şartı aranıyor.

Bunun dışında adaylardan 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan alma ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı talep ediliyor.

Lise mezuniyeti yeterli!

Destek Personeli (Şoför) kadrosu için ise adayların lise mezunu olması, D sınıfı sürücü belgesine (eski E sınıfı ehliyet) sahip olması ve KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekmekte.

Temizlik hizmetleri kadrosuna başvurularını gerçekleştirecek adaylar için ise herhangi bir lise mezuniyeti yeterli olarak açıklandı.

Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak!

Adayların başvurularını 21 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla yapabileceği ifade edildi.

Sonuçlar ağustos ayında duyurulacak!

Başvurular sonrasında adaylar, yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmadan yalnızca 2024 KPSS puan üstünlüğüne göre sıralamaya tabi tutulacak. Her kadro için açıklanan personel sayısının beş katı kadar yedek aday da tespit edilecek.

Başvuru değerlendirme sonuçlarının 14 Ağustos 2026 tarihinde İYTE'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilmesi amaçlanıyor.

Genel başvuru şartları da belli oldu!

İlanda adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartlara sahip olması, askerlikle ilişiğinin olmaması, emekli aylığından yararlanmıyor olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ile vardiyalı çalışma düzenini kabul etmesi gerektiği ifade edildi.