21 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde yerleşkesi Bornova'da bulunan Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde istihdam etmek amacıyla 1 Profesör kadrosu için başvuru sürecini resmen başlatmış oldu. Üniversite tarafından, başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara sahip olmasının dışında, üniversitenin akademik atama kriterlerini de sağlaması talep edilecek.

Akademik çalışma şartı!

İlanda, adayların Uygulamalı İletişim Bilimleri alanında doçentlik unvanını almış olması şartı kendine yer buldu.

Başvuru yapacak profesör adaylarının;

- Eğitimde Dijital Dönüşüm,

- Mikro Yeterlilikler,

- Eğitimde Yenilikçi Öğrenme Ortamları konularında araştırma ve bilimsel yayınlar yapmış olması gerekmekte. Üniversite ayrıca yurt dışı akademik çalışma deneyimine sahip adayları tercih edeceğini de ilanda özellikle belirtti.

İngilizce yeterliliği şartı!

Eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle adaylardan, ilgili yönetmelikte açıklanan yabancı dil koşullarını sağlamaları talep edilecek.

Başvuru süresi 15 gün!

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün boyunca alınacak. Adaylar başvurularını, talep edilen belgelerle birlikte Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya kargo yoluyla verebilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurular ise reddedilecek.

