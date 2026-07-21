21 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde İZSU Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü henüz noktalamamış olan toplam 420 bin kilogram su sayacının, trampa yöntemiyle yeni sayaçlarla değişimini sağlayacak.

İhale çerçevesinde yüklenici firmadan en az 75 bin 320 adet yeni sayaç temin edilmesi amaçlanıyor. Sayaçların teslimi ve değişim sürecinin ise 75 takvim günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Bedeli 103,5 milyon lira!

İhalenin tahmini bedeli KDV hariç 103 milyon 565 bin lira olarak ifade edilirken, isteklilerden 3 milyon 106 bin 950 lira geçici teminat talep edilecek.

Çalışmaların ise, İZSU Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Yenişehir/Halkapınar'daki (Konak) ambarlarda yürütüleceği ifade edildi.

Kapalı teklif usulüyle düzenlenecek!

İhalenin, İZSU İhale Yönetmeliği'nin 21.1/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacağı öğrenildi. Tekliflerin, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar İZSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği'ne elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslimi gerçekleştirilebilecek.

İhale ise, aynı gün İZSU Genel Müdürlüğü binasında düzenlenecek.

Kalite ve hijyen şartı!

İhaleye teklifte bulunacak firmaların, üreticiye ait TS EN ISO 4064-1 standardına veya eşdeğer uluslararası standartlara uygunluk belgesi ile sayaçların içme suyunda kullanılmasına uygun olduğunu belirten hijyen uygunluk sertifikasını da teklif dosyasında sunmaları gerekmekte.