Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla dijital altyapısını yeniledi. Ortopedik engelli bireylerin gümrük vergisi muafiyetiyle gerçekleştirdiği özel tertibatlı araç ithalatı başvuruları, Engelli Araç İthalat Sistemi (EAİS) üzerinden yeni bir döneme geçiyor. Komisyon çalışmalarını daha düzenli hale getirmeyi hedefleyen bakanlık, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ENGELLİ ARAÇ İTHALAT SİSTEMİ EAİS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geliştirilen yeni randevu uygulaması Eylül ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacak. Mevzuat kapsamında ortopedik engeli bulunan vatandaşlar, e-Devlet kapısında yer alan EAİS kanalıyla işlemlerini yürütecek. Eylül ayında başlayacak uygulama sayesinde başvuru sahipleri kendilerine en uygun tarih ve saati seçerek komisyon aşamasına dahil olabilecek. Bakanlık, bu adımla başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesini ve bekleme sürelerinin en aza indirilmesini hedefliyor.

EAİS E-DEVLET RANDEVU SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Yeni dönemde engelli komisyonlarındaki yoğunluğun önüne geçilmesi planlanıyor. Bakanlık yetkilileri, "Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecek" bilgisini paylaştı.

Sistemin işleyişine dair detayları aktaran yetkililer, "Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın getireceği verimliliğe değinen yetkililer, "Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir" diye konuştu. Dijitalleşme adımlarının kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, "Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.