Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümü kutlamalarına katılım gösterdi. Pehlivan, belediye meclis üyeleri ve Kıbrıs gazileriyle birlikte katılım gösterdiği programda, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının öneminin altını çizdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen resmi kutlama programına katılım sağlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediye meclis üyeleri ve Kıbrıs gazileriyle birlikte törenlerde yer aldı.

Program çerçevesinde Pehlivan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile buluştu.

"Güçlenerek devam etsin"

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde açıklamalarda bulunan Başkan Pehlivan, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içinde yaşama iradesinin simgesi haline gelen bu anlamlı günün birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesi dileklerinde bulundu.

Pehlivan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andığını ifade ederek, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulundu.