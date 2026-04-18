SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de yaşanan bir olay, iş insanı M.A.’nın yerel yönetimlerin zirvesindeki isimlerden biri olan Gökan Zeybek'in sosyal medya hesabına yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü memurlarının, vatandaşa oy verdiği partiyi hedef alarak ağır küfürler savurduğu iddiası siyaset ve belediye camiasını hareketlendirdi.

Belediyedeki İşleyişe Dikkat Çekti

İş insanı M.A., yaşadığı mağduriyeti doğrudan Gökan Zeybek'in paylaşımı altına yazarak kamuoyuna duyurdu. Belediyedeki işleyişe ve memurların tavrına tepki gösteren M.A., paylaştığı satırlarla Karabağlar Belediyesi’nde yaşanan yönetim zafiyetine dikkat çekti.

"Zulüm Mü Göreceğiz Derken Küfür İşittik"

Olayın detaylarını paylaşan M.A., belediye ile olan mahkeme süreci sırasında bilirkişi incelemesi yapıldığını belirterek, "Mahkeme heyeti gittikten sonra memurlara, 'Biz bu partiye oy verdik, bu muameleyle mi karşılaşacağız? Bize bu zulmü neden yapıyorsunuz?' diye sordum. Aldığım yanıt ise seçmen iradesine ve şahsıma yönelik ağır hakaretler oldu. Bu kişiler, kendilerine oy veren insanlara küfür ediyorlar" dedi.



Başkan Kınay'dan Randevu İstemiş:'Tamam dedi Ama Dönmedi'



Belediyenin yönetim kadrosu ile yaşadığı olaydan sonra Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın telefonunu ve konuyu anlatmak için mesajla randevu talep ettiğini belirten iş insanı, 'M.A..bey merhaba. Salı günü için arkadaşlarım arayacak sizi. Selamlar' yazılı cevap gönderdi. Ancak, ne arayan oldu ne soran. Bende tepkimi dile getirmek için Gökhan Zeybek'in paylaştığı bir açılış resminin altındaki yorumlarda konuyu dile getirmek istedim. Biz yıllarca bu partiye oy verdik. Böyle bir muameleyi hak etmiyoruz' dedi.

Hukuki Süreç Başlıyor

Olay anında yanında avukatı ve oğlunun da bulunduğunu ifade eden iş insanı, bu hakaretlerin şahitler huzurunda gerçekleştiğini vurguladı. "Gerekli tüm hukuki işlemleri başlatacağım" diyen M.A.’nın bu çıkışı sonrası, Karabağlar Belediyesi’nin ve Gökan Zeybek'in bu iddialar karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.