İzmir'in Karabağlar ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar gerçekleştirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 129,6 gram metamfetamin, 25,5 gram esrar, 889 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan E.Ş. (23), Y.B. (20) ve F.Y. (54), emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlaması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.